Rückgang bei Migranten fiel in Italien am stärksten aus

Bild: VIA REUTERS

Rund 120.000 illegale Grenzübertritte an den EU-Außengrenzen gab es im heurigen Jahr – ein Rückgang um zehn Prozent gegenüber 2018. Das sagte Fabrice Leggeri, Direktor der europäischen Grenzschutzagentur Frontex, in einem Interview mit der deutschen Tageszeitung "Welt". Die meisten Migranten gelangten demnach in diesem Jahr über die Ägäis nach Europa.

Besonders stark ist die Zahl der Menschen gesunken, die in Booten übers Mittelmeer nach Italien flüchteten. Einer Statistik des italienischen Innenministeriums zufolge landeten heuer bis zum 24. Dezember insgesamt 11.439 Menschen an den Küsten.

Im Vorjahreszeitraum waren es mehr als doppelt so viele gewesen, 2017 gar mehr als zehnmal so viele. Die meisten Migranten (2654) kamen in diesem Jahr aus Tunesien. Es folgten als Herkunftsländer Pakistan mit 1180 und die Elfenbeinküste mit 1135 Ankömmlingen.

Als Hauptgrund für den Rückgang bei den Migrantenzahlen gilt ein umstrittenes Abkommen, das die Regierung 2017 mit Libyen schloss. Das Memorandum wurde laut Medienberichten von informellen Vereinbarungen mit Milizen des Bürgerkriegslandes begleitet. Ziel war es, Flüchtlinge von Libyen aus nicht aufs Meer hinauszulassen.

Mehr afghanische Flüchtlinge

Während insgesamt weniger Menschen nach Europa flüchten, steigt die Zahl der Schutzsuchenden, die von der Türkei aus kommen. Dafür sieht Leggeri mehrere Gründe. "Die Türkei setzt mittlerweile ihre Wohnortzuweisung konsequent durch – viele Migranten wollen sich das aber nicht vorschreiben lassen."

Zudem kämen mehr Menschen aus Afghanistan. "Dabei handelt es sich nicht nur um Personen, die aus ihrer Heimat fliehen. Wir bemerken auch viele, die im Iran gearbeitet haben, ihren Arbeitsplatz verloren haben und über die Türkei nach Europa wollen."

Unbegleitete Minderjährige

In der Diskussion über eine Aufnahme minderjähriger Migranten aus griechischen Lagern warnt der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn derweil davor, dass nur einzelne Staaten Menschen aufnehmen. "Ein Alleingang einiger weniger Staaten reicht nicht aus", sagte er dem deutschen Nachrichtenmagazin "Spiegel".

Bei den unbegleiteten Minderjährigen gehe es um höchstens 4000 Menschen, sagte Asselborn. "Für jede Million Einwohner der EU sind das genau neun Menschen. Ihre Aufnahme ist für niemanden ein Kraftakt, wenn alle Staaten mitziehen."