Merkel will Lockdown bis 1. März verlängern

Nach Informationen des "Spiegel" plädiert sie für eine Verlängerung der Maßnahmen bis zum 1. März.

Ihre Pläne will die Kanzlerin heute mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer besprechen. Wortmeldungen aus den Ländern deuten darauf hin, dass eine klare Mehrheit für eine Verlängerung der eigentlich bis Sonntag begrenzten Maßnahmen eintritt.

Die schwedische Regierung will unterdessen den Fernverkehr mit Bus und Bahn beschränken. Auf Reisen mit einer Entfernung von über 150 Kilometern soll die Anzahl der Passagiere in Bussen und Zügen begrenzt werden, sagte Sozialministerin Lena Hallengren. Die Maßnahme solle an diesem Sonntag in Kraft treten und voraussichtlich bis Mai gelten.

