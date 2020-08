Melania setzte Parteitags-Kontrapunkt

Am zweiten Tag des Parteitags der Republikaner hat sich First Lady Melania Trump für die Wiederwahl ihres Mannes, US-Präsident Donald Trump, starkgemacht. "Wir brauchen meinen Ehemann noch weitere vier Jahre als Präsidenten. Er ist das Beste für unser Land, er macht keine Geheimnisse aus dem, was er denkt. Absolute Ehrlichkeit ist das, was wir von einem Präsidenten brauchen", so Melania Trump.

Die First Lady hielt ihre Ansprache auf dem weitgehend virtuellen Parteitag aus dem Rosengarten des Weißen Hauses vor Publikum. "Ich glaube an die Führungsqualitäten meines Mannes, um uns erneut zur größten Wirtschaftsnation zurückzuführen", sagte sie und wandte sich an die republikanischen Wähler und bedankte sich, dass sie 2016 einem Geschäftsmann vertraut haben, der "zuvor nichts mit Politik zu tun hatte". "Wir werden geehrt sein, dem Land weitere vier Jahre zu dienen."

Im Gegensatz zu anderen Parteitagsrednern sprach die First Lady auch über die Pandemie. "Der unsichtbare Feind, Covid-19, verbreitet sich in unserem schönen Land und betrifft uns alle. Meine tiefste Anteilnahme sei allen versichert, die einen geliebten Menschen verloren haben, und meine Gebete sind mit allen, die krank sind oder leiden."

