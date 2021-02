Jahrelange Haft für Nawalny löst weltweite Empörung aus

Der russische Regierungskritiker Alexej Nawalny hat seinen gestrigen Auftritt beim umstrittenen Gerichtsprozess für einen neuen Angriff auf Präsident Wladimir Putin genutzt. Putin werde als "Wladimir, der Vergifter der Unterhosen" in die Geschichte eingehen, sagte Nawalny und erinnerte einmal mehr daran, dass er nur knapp einen Giftanschlag überlebte.

Das Urteil in dem international scharf kritisierten Prozess fiel dann wie erwartet hart aus: Nawalny muss für 3,5 Jahre in Haft – im Gefängnis wird er davon zweieinhalb Jahre verbringen – die Höchststrafe abzüglich jener Zeit, die er schon im Hausarrest verbracht hat.

Schon vor dem Beginn der Verhandlung gab es in der Umgebung des Moskauer Gerichts reihenweise Festnahmen. Polizeikordons versperrten die Zugänge zum Gericht. Nawalnys Fall wurde vor dem Hintergrund neuer Massenrepressalien verhandelt: Bei den Protesten am Sonntag waren knapp 5800 Russen festgenommen worden. Hunderte warteten noch gestern in Bussen vor überfüllten Polizeiwachen auf ihr weiteres Schicksal. Viele stehend, ohne Nahrung. Im Lauf des Tages kamen Hunderte weitere hinzu.

Juristische Fragwürdigkeiten

Das Verfahren drinnen wurde von einer Kette juristischer Fragwürdigkeiten zusammengehalten. Es ging um die Frage, ob Nawalnys Deutschlandaufenthalt nach seiner Vergiftung einen triftigen Grund dafür darstellte, dass er seiner Meldepflicht bei einer Moskauer FSIN-Inspektion nicht nachgekommen war. 2014 war er wegen angeblichen Betrugs zu 3,5 Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Dabei hatte das Gericht unter anderem die Erklärung der angeblich geschädigten Firma "Yves Rocher Vostok" ignoriert, Nawalny habe ihr keinerlei finanzielle Schäden zugefügt.

Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte konstatierte, die russische Justiz habe das Recht Nawalnys und seines mitangeklagten Bruders auf ein faires Verfahren verletzt und sie ohne gesetzliche Grundlage bestraft. Russland zahlte den Brüdern Nawalny 76.000 Euro Entschädigung. Trotzdem bestätigte das Oberste Gericht das Urteil. Nawalnys Bewährungsfrist endete am 30. Dezember. Er befand sich noch in Deutschland. Am 28. Dezember verkündete die FSIN, Nawalny ignoriere die Bewährungsauflagen und drohte mit Konsequenzen. Nawalny ignorierte die Warnungen, flog am 17. Jänner nach Russland und wurde prompt verhaftet.

Weitere zehn Jahre Haft?

Nach dem gestrigen Prozess hat das russische Ermittlungskomitee schon ein neues Strafverfahren gegen ihn eröffnet: Er habe als Chef der Antikorruptionsstiftung FBK vier Millionen Euro Spendengelder für persönliche Zwecke entfremdet. Nawalny drohen wegen schwerem Betrug dann noch weitere zehn Jahre Haft.

Artikel von Stefan Scholl