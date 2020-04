EU-Gipfel ringt um Corona-Wiederaufbaufonds in Billionen-Höhe

Über die Höhe und Details herrscht noch keine Klarheit, der Fonds könnte nach Vorstellungen der EU-Kommission aber 1,5 Billionen Euro schwer sein. Finanziert werden sollen die Notkredite über ein höheres EU-Budget.

Bundeskanzler Kurz hat Solidarität mit den von der Coronakrise hart getroffenen Ländern versichert. Zugleich betonte Kurz, er lehne eine Vergemeinschaftung von Schulden ab und fordere auch, dass EU-Hilfskredite wieder zurückbezahlt werden.

Sassoli zeigte sich optimistisch

EU-Parlamentspräsident David Sassoli hat sich zuversichtlich zu Fortschritten im Ringen um EU-Wiederaufbauhilfen nach der Coronakrise gezeigt. "Wir wollen einen ambitionierten Wiederaufbauplan für alle", sagte er am Donnerstag nach Beginn des Videogipfels der EU-Staats- und Regierungschefs und betonte, dass alle EU-Länder von den Folgen der Pandemie betroffen seien.

Der heutige Gipfel unternehme den ersten Schritt in Richtung der Post-Krisen-Periode, sagte der EU-Parlamentspräsident. Die Finanzierung des neuen "Marshall-Plans", auf den Sassoli drängt, käme diesmal nicht aus dem Ausland, sondern müsse von der EU selbst aufgestellt werden.

"Mehr Eigenmittel für die Europäische Union"

Der italienische Sozialdemokrat zeigte sich zuversichtlich, dass die Konvergenz unter den EU-Mitgliedern stärker als die Differenzen sei und verwies auf die gemeinsame Resolution des EU-Parlaments von Freitag sowie auf den jüngsten spanischen Vorschlag. Diese Woche kam Spanien mit dem Vorschlag "ewiger Anleihen", also Schulden, für die zwar Zinsen fällig werden, die aber keinen Rückzahlungstermin haben. Ein ähnliches Modell vertritt nun auch Italien. Die EU-Parlamentarier einigten sich unter anderem auf Aufbau-Anleihen, die durch das EU-Budget gedeckt sind.

Sassoli unterstrich aber auch, dass es einen hochgesteckteren EU-Finanzrahmen brauche und forderte mehr Eigenmittel für die Europäische Union, wie eine Digitalsteuer. Bei den Verhandlungen über das EU-Budget für die Jahre 2021 bis 2027 Ende Februar konnten die EU-Spitzen keine Einigung erzielen. Angesichts der Coronakrise will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kommende Woche einen angepassten Budgetentwurf vorlegen. Am 5. Mai werde sie den Vorschlag mit Sassoli und den Fraktionsvorsitzenden besprechen, berichtete dieser.

"Erste Hilfen können vor 1. Juni fließen"

Die ersten Hilfen aus dem 540 Milliarden Euro schweren Corona-Rettungspaket der Euro-Finanzminister könnten noch vor dem 1. Juni bereitstehen. Diese Einschätzung vertrat Eurogruppenchef Mario Centeno am Donnerstagnachmittag zum Auftakt des Videogipfels der Staats- und Regierungschefs zu Corona-Wiederaufbauhilfen. Nötig dafür wäre aber "Flexibilität von allen Seiten", sagte Centeno in einer auf Twitter verbreiteten Videobotschaft. Auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte sich zuvor ähnlich geäußert.

Centeno nimmt an dem Videogipfel der 27 EU-"Chefs" ebenso teil wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EZB-Chefin Christine Lagarde und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell.

Anfang April hatten sich die Euro-Finanzminister auf ein Rettungspaket in Höhe von 540 Milliarden Euro geeinigt, darunter Hilfen im Umfang von 240 Milliarden Euro aus dem Rettungsschirm ESM. 200 Milliarden Euro sollen als Kredite über die Europäische Investitionsbank kommen und 100 Milliarden Euro über das EU-Kurzarbeitsprogramm SURE. Dieses Rettungspaket soll vom EU-Gipfel noch bestätigt werden, was als unstrittig gilt. Der Fokus des Gipfels liegt aber auf einem Wiederaufbaufonds in Höhe von etwa 1,5 Billionen Euro, dessen genauer Umfang und Finanzierung bisher nicht geklärt sind. Die EU-Kommission erwartet sich vom Gipfel einen Auftrag, Anleihen für günstige Notkredite durch Besicherung des EU-Budgets ausgeben zu können.

