"Dürfen keinen Augenblick verlieren": Von der Leyen drückt aufs Tempo

In der Politik achtet man auch immer auf das, was nicht gesagt wird, sondern sich in Bildern vermittelt – etwa über die Sitzordnung. Als Ursula von der Leyen gestern ihre Kommission im EU-Parlament zur Wahl stellte und erwartungsgemäß eine breite Mehrheit erhielt, saß an ihrer Seite ein bärtiger Mann: Vizepräsident Frans Timmermans.

Der Sozialdemokrat aus den Niederlanden ist die zentrale Figur in ihrem Team. Er soll ihr größtes Versprechen umsetzen: die Klimawende. Und zwar jetzt. "Wir dürfen keinen einzigen Augenblick mehr verlieren", sagte die Chefin. Sie erinnerte an die Fluten in Venedig und an die brennenden Wälder in Portugal. Timmermans muss innerhalb der ersten hundert Tage einen "Green Deal" vorlegen, ein Klimaschutzprogramm, das Gesetzeskraft erlangen soll.

CO2-Ausstoß muss rapide sinken

Bis 2050 soll Europa zum ersten klimaneutral wirtschaftenden Kontinent werden. Dazu müssen die CO2-Emissionen rapide sinken – um 50 oder besser um 55 Prozent bereits bis 2030. Bisher galt ein Minus von 40 Prozent als Etappenziel. Damit Unternehmen aus Drittstaaten mit geringeren Klimaauflagen kein Umwelt-Dumping betreiben, soll eine "CO2-Grenzsteuer" eingeführt werden.

"Unsere Wachstumsstrategie" sei dieser grüne Deal, sagte von der Leyen, und "unsere Wettbewerbsfähigkeit". Es klang, als wollte sie Skeptikern gleich den Wind aus den Segeln nehmen.

Von der Leyen kündigte in ihrer Rede vor den Abgeordneten für die nächsten fünf Jahre einen umfassenden Wandel in Europa an, der die gesamte Gesellschaft und Wirtschaft berühren werde: "Der Wandel muss fair und inklusiv sein, sonst wird es ihn gar nicht geben. Wir tun das, weil es das Richtige ist, nicht weil es einfach sein wird", sagte die Deutsche. Und sie betonte folgende Botschaft: "Lasst uns an die Arbeit gehen."

Neue, stärkere Rolle Europas

Von der Leyen warb erneut für ihre wichtigsten Ziele, darunter eine neue, stärkere Rolle Europas in der Welt, eine Digitalisierung der Wirtschaft mit klaren Standards und Regeln. Und sie bekräftigte ihre Ankündigung eines Konzepts für Asyl und Migration. Die Menschen erwarteten, dass Europa eine Lösung für diese Herausforderung finde. Großbritannien sagte sie trotz des geplanten Brexits eine "enge Partnerschaft" zu.

Persönlich wurde von der Leyen bei ihrer Kampfansage an den Krebs. "Als ich als Mädchen in Brüssel lebte, starb meine Schwester im Alter von elf Jahren an Krebs", sagte sie und kündigte an: "Europa wird im Kampf gegen Krebs die Führung übernehmen."

Von der Leyens Spannungsfeld

Sie erntete viel Applaus. Als sie die Rede mit "Es lebe Europa!" schloss, erhoben sich die meisten im Plenum von den Sitzen. Die Parlamentarier antworteten auf von der Leyens Klima-Appell mit breiter Zustimmung. Vieles davon haben sie selbst gefordert. In das "Ja" mischten sich aber etliche "Aber"." Sie umreißen das Spannungsfeld, in welchem die Kommissionspräsidentin agieren will. Manfred Weber, der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP), entwarf das Bild eines Klimaschutzes, der auf Innovation beruhe, aber "keine Politik gegen unsere Bauern" oder "gegen die Industrie" sein dürfe.

Die Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten (S & D), die Spanierin Iratxe García Pérez, steht ebenfalls zum entschiedenen Kampf gegen die Erderwärmung. "Aber der ökologische Wandel muss sozial gerecht sein." Die entsprechende Politik müsse aussehen wie eine Wassermelone – außen grün und innen rot.

"Halbherzige Klimapolitik"

Den Grünen geht von der Leyens Programm nicht weit genug: "Ohne einschneidende Eingriffe bei Landwirtschaft oder Handel wird jede Klimaschutzpolitik halbherzig sein", kritisierte Fraktionschefin Ska Keller – weshalb sich die Grünen mit wenigen Ausnahmen der Stimme enthielten.

Von den 751 EU-Abgeordneten nahmen 707 an der Abstimmung teil, 461 stimmten für das Kollegium und 157 dagegen. 89 Mandatare enthielten sich ihrer Stimme. Das Ergebnis ist übrigens besser als jenes des scheidenden EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker vor fünf Jahren. Juncker war auf Twitter unmittelbar nach der Abstimmung einer der Ersten, die gratulierten.

"Meine besten Wünsche für die neue Kommission und die Präsidentin", sagte Parlamentspräsident David Sassoli im Anschluss an die Abstimmung, unterzeichnete das Anerkennungsschreiben und überbrachte es der sichtlich erleichterten Kommissionspräsidentin persönlich. Erstmals seit mehr als 50 Jahren stellt Deutschland wieder die Spitze der mächtigen Brüsseler Exekutive – und erstmals überhaupt übernimmt eine Frau den EU-Chefposten.

