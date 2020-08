Biden will "Spaltung" der USA überwinden

Unter Präsident Donald Trump gebe es "zu viel Wut, zu viel Angst, zu viel Spaltung", sagte Biden am Donnerstagabend (Ortszeit) in seiner mit Spannung erwarteten Parteitags-Ansprache. "Vereint können und werden wir diese Zeit der Dunkelheit in Amerika überwinden."

Er werde ein "Verbündeter des Lichts, nicht der Dunkelheit", sagte der frühere Vizepräsident. Er setzt auf "Hoffnung statt Angst, Fakten statt Fiktion, Fairness statt Priviliegen". Der 77-Jährige kündigte unter anderem an, bei einem Wahlsieg am ersten Amtstag eine nationale Strategie im Kampf gegen die Corona-Pandemie umzusetzen.

Biden hielt seine Rede zum Abschluss des wegen der Corona-Krise überwiegend virtuell ausgetragenen Nominierungsparteitags seiner Demokraten, 75 Tage vor der Präsidentschaftswahl am 3. November. Umfragen sehen Biden derzeit vor Trump.

Joe Biden im Portrait: Der Tröster der Nation

Der Tröster der Nation Bildergalerie: Ehefrau Jill über Schicksalsschläge der Familie

Trump: "Nur leere Versprechen"

US-Präsident Donald Trump hat seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden vorgeworfen, den Wählern nur leere Versprechen zu machen.

Unmittelbar nach Bidens Rede beim Parteitag der Demokraten schrieb Trump auf Twitter, Biden habe in seinen fast fünf Jahrzehnten als Politiker in Washington "nichts" von den Dingen gemacht, über die er jetzt als Kandidat rede. "Er wird sich nie ändern, nur Worte!" schrieb der Republikaner Trump in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) weiter.

Trump hatte in einem Fernsehinterview unmittelbar zuvor gesagt, er werde sich Bidens Rede ansehen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump

US-Wahl 2020 Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.