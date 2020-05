Wolkenkratzer in Vereinigten Arabischen Emiraten steht in Flammen

Dabei handle es sich um den 190 Meter hohen Abbco Tower, meldete die in Dubai ansässige Nachrichtenseite Khaleej Times. Die Feuerwehr sei im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Bilder in sozialen Medien zeigten, dass das 48-stöckige Gebäude lichterloh in Flammen stand.

Über mögliche Opfer lagen zunächst keine Angaben vor. Das Hochhaus sowie benachbarte Gebäude seien evakuiert worden, berichtete die Khaleej Times weiter. Auch die Brandursache war zunächst unklar.