Dutzende Tote nach Explosion in Ghana befürchtet

Die Polizei im westafrikanischen Ghana befürchtet nach einer heftigen Explosion Dutzende Tote. Die Kollision eines mit Sprengstoff beladenen Lastwagens mit einem Motorrad habe am Donnerstagnachmittag eine riesige Detonation ausgelöst, teilte die Polizei mit. Feuerwehr und Rettungswagen seien vor Ort.

Nach Angaben des ghanaischen Katastrophenschutzes sind 500 Gebäude betroffen, viele davon sollen verbrannt sein. Die Bewohner umliegender Orte wurden angewiesen, Hilfesuchende aufzunehmen und Schulen und Kirchen als Unterkünfte zur Verfügung zu stellen.

Die Explosion ereignete sich in der Nähe der Stadt Bogoso. Der Sprengstoff auf dem Lastwagen sollte im Bergbau eingesetzt werden. In der Region wird vor allem Gold gefördert. Bei dem "traurigen" und "tragischen" Vorfall seien Menschen ums Leben gekommen, bestätigte der ghanaische Präsident Nana Akufo-Addo am Abend, ohne eine Zahl zu nennen. Polizei, Armee und nationaler Katastrophenschutz seien angewiesen, die Rettungsarbeiten zu unterstützen.