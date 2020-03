Coronavirus: Merkel tritt erstmals zur Covid-19-Krise vor die Medien

Angela Merkel (CDU) tritt dabei erstmals zur Covid-19-Krise vor die Medien. Zusammen mit Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und dem Präsidenten des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, stellt sie sich um 11.30 Uhr in Berlin Medienfragen.

Im Iran soll Medienangaben zufolge die Coronakrise zur Chefsache werden. Präsident Hassan Ruhani will demnach persönlich die Leitung des Krisenstabs übernehmen. Der Vorschlag komme direkt vom obersten Führer, Ajatollah Ali Chamenei, nach einer Krisensitzung von Regierungsvertretern und Abgeordneten, wie die Nachrichtenagentur Isna am Mittwoch berichtete. Bisher lag die Verantwortung für den Kampf gegen das Virus beim Gesundheitsministerium.

Nach Angaben des Präsidialamts sollen auch die Streitkräfte in den Kampf gegen die Virus-Ausbreitung verstärkt eingebunden werden. In erster Linie sollen sie in einigen Provinzen mobile Krankenhäuser errichten. Im Notfall sollen auch Hotels und überdachte Sporthallen als Kliniken für die mit Sars-CoV-2 infizierten Patienten genutzt werden.

EVP-Fraktionschef: EU-Maßnahmen unzureichend

Die von den EU-Staats- und Regierungschefs ergriffenen Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Epidemie sind nach Ansicht des EVP-Fraktionschefs im EU-Parlament, Manfred Weber, unzureichend. Die EU kündigte unterdessen an, entschlossen gegen die wirtschaftlichen Folgen der Ausbreitung des Coronavirus vorzugehen. "Wir begrüßen die kleinen Schritte", welche der per Videokonferenz ausgetragene EU-Gipfel am Dienstag gesetzt habe, twitterte Weber.

Salvini fordert Sperrzone für ganz Europa

Der Chef von Italiens rechtsradikaler Lega, Matteo Salvini, fordert eine Sperrzone für ganz Europa. "Das Virus ist eine Gefahr, die mit der notwendigen Entschlossenheit bekämpft werden muss. Außerdem müssen wir Handelskriege vermeiden", sagte Salvini im Interview mit der Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera".

Matteo Salvini: "Wir müssen Handelskriege vermeiden" Bild: Reuters

Salvini kritisierte, dass einige EU-Länder wegen der Epidemie zusätzliche Kontrollen für italienische Waren verlangen. Damit wolle man italienischen Unternehmen schaden, gab Salvini zu verstehen. "Das Virus verbreitet sich. Warum können wir nicht eine europäische Sperrzone einführen? Dann können wir im April alle neu starten", sagte der Lega-Chef. Die Regierung in Rom, die Europäische Union und die Europäische Zentralbank sollten umgehend handeln, um die wirtschaftlichen Schäden der Krise auszugleichen, so Salvini.

"Höhepunkt ist noch nicht erreicht"

Laut Silvio Brusaferro, Präsident von Italiens Oberstem Gesundheitsinstitut ISS und Berater der Regierung in Sachen Coronavirus, ist der Höhepunkt der Epidemie in Italien noch nicht erreicht worden. "Die Kurve der Infektion zeigt, dass die Verbreitung der Epidemie in der Lombardei noch zunimmt", sagte Brusaferro im Interview mit "Radio Anch'io" am Mittwoch.

"Wir müssen die Trends beobachten und uns keinen Illusionen hingeben. Wir sind noch voll im Kampf. Es muss jedem klar sein, dass das Verhalten des Einzelnen sich auf die Personen in unserem Umfeld auswirkt, vor allem auf den schwächeren Teil unserer Gesellschaft. Den Kampf müssen wir zusammen gewinnen", betonte Brusaferro. "Jede Vorsichtsmaßnahme, die ergriffen wird, dient dazu, die Infektionskette zu stoppen. Wenn wir das nicht tun, steht das Gesundheitssystem unter großem Stress", sagte der Experte.

Zugverkehr von und nach Italien eingeschränkt

Der Personenzugverkehr von und nach Italien ist am Mittwoch zur Gänze eingestellt worden. Die Verbindungen in unser Nachbarland enden somit in Villach bzw. Innsbruck. Betroffen sind zehn Fahrten nach Italien und ebenso viele wieder retour.

Bereits zuvor waren die ÖBB-eigenen Nachtzugverbindungen eingestellt worden. Aufrecht bleibt der Güterverkehr auf der Schiene, an den Grenzen werden jedoch Lok und Lokführer getauscht, sagte ÖBB-Sprecher Daniel Pinka.

Fragen und Antworten zum Coronavirus

Coronavirus - die aktuelle Nachrichtenlage im Liveblog:

