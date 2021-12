Digitales unterm Christbaum: Das sind die besten technischen Geschenkideen

Noch bis 17. Dezember müssen sich Händler in Oberösterreich gedulden, ehe sie wieder für Kunden öffnen dürfen. Die Zeit bis dahin überbrücken viele Geschäftsbetreiber im für den Handel so wichtigen Weihnachtsgeschäft mit Onlineversand und dem Click&Collect-Angebot (im Internet bestellen, im Geschäft abholen). Welche technischen Geräte unter keinem Christbaum fehlen dürfen, verraten die OÖN.

Technik zum Angreifen für Kinder: Wissenschaft zum Auspacken, zum An- und Begreifen verspricht Science Pool, ein Verein zur Interessenförderung von Kindern und Jugendlichen, mit "Unboxing Science". Dabei geht es um Onlinevideos, die per Handy, Tablet oder PC abgerufen werden können und Inhalte aus Biologie, Chemie, Physik und Mathematik vermitteln. Beigefügte Anleitungen sollen dazu animieren, mit Alltagsgegenständen und Materialien zu experimentieren.

Atemtrainer mit App: Mehr Lungenvolumen, höhere Leistungsfähigkeit und ein verbessertes Wohlbefinden – das versichert das Atemtrainingsgerät Airofit. Am Gerät befinden sich ein Mundstück und zwei Rädchen, an denen man den Widerstand für die Atmung verstellen kann. Mit der dazugehörigen App trainieren Sie täglich mit spezifischen Übungen und Anleitungen Ihre Atemmuskulatur. Noch nie haben Sie so bewusst ein- und ausgeatmet! Airofit ist ab 129 Euro erhältlich.

Trainingsgerät fürs Atmen Bild: Werk

Der Konsolenklassiker: Konsolen des japanischen Herstellers Nintendo begleiten seit jeher Menschen rund um den Globus durch die Kindheit. Klassiker wie Mario Kart oder Zelda sind selbst wenig technikaffinen Menschen ein Begriff. Nintendos Switch gilt als ein Dauerbrenner, die neue Version verfügt über ein farbstarkes OLED-Display. Wegen ihrer Beliebtheit ist die Konsole in den Regalen aber stets rasch vergriffen. Kostenpunkt: rund 300 Euro.

Nintendos Switch-Konsole Bild: Nintendo

Licht in Wabenform: Der für seine farbigen Lichtmodule bekannte Smarthome-Anbieter Nanoleaf lässt mit einer neuen Wohnraumbeleuchtung aufhorchen. Panels in Holzoptik und Wabenform sollen eine entspannte Atmosphäre garantieren. Die Preise fallen allerdings recht happig aus: Das Starterset mit sieben Panels wird für 230 Euro angeboten, die Version mit 13 Panels kostet 370 Euro. Dafür lässt sich die Einrichtung auch per Sprachsteuerung bedienen.

Lichtmodule in Wabenform und Holzoptik Bild: Werk

Smarte Zahnbürste und digitaler Alleskönner: Elektrische Zahnbürsten gibt es wie Sand am Meer, doch Oral-B verspricht den Kunden mit der iO-Serie ein besonders smartes Putzerlebnis. Die Bürsten sind mit interaktivem Display, Magnetantrieb und 3D-Zahnflächenanalyse mit künstlicher Intelligenz ausgestattet. Zusätzlich gibt es eine App, die Tipps für gründlichere Zahnpflege gibt.

Zahnbürste mit künstlicher Intelligenz Bild: Oral B

Wer jetzt eine Zahnbürste der iO-Serie kauft, bekommt Googles smartes Display gratis dazu. Der Nest Hub der zweiten Generation ist mit einem Sprachassistenten und Schlafsensor ausgestattet. Oral-B iO-Serie: ab 200 Euro (UVP) – Google Nest Hub (2. Generation): 100 Euro (UVP).

Smartwatch und Bluetooth-Kopfhörer: Viele Designvarianten und praktische Features bringt die neue Watch GT 3. Die neue Smartwatch von Huawei beherrscht die Messung von Herzfrequenz und Blutsauerstoff, verfügt über haptisches Feedback und besticht mit einer Akkulaufzeit von bis zu zwei Wochen.

Bluetooth-Kopfhörer Bild: Huawei

Wer vor Weihnachten die Smartwatch kauft, bekommt die Bluetooth-Kopfhörer FreeBuds 4i gratis dazu. Huawei Watch GT 3: ab 249 Euro (UVP) – Huawei FreeBuds 4i: 99 Euro (UVP).