Die besten Geräte für den Strand

Die Urlaubszeit ist da und mit ihr der Sommer. Der Strand ist der perfekte Ort für Technikspielereien und Gadgets, die uns das Leben ein klein wenig angenehmer machen. Auch heuer haben wir wieder die interessantesten Geräte für Sie zusammengetragen.

Awake Rävik

Fangen wir ganz groß an: Das mit Abstand teuerste Produkt auf dieser Liste ist das Rävik der skandinavischen Firma Awake. Fast 19.000 Euro kostet das motorisierte Surfbrett aus Schweden. Der elektrische Antrieb lässt sich per Smartphone-App konfigurieren. So können sogar Kinder das Gerät benutzen. Bei vollem Schub erreicht das Brett bis zu 56 km/h und beschleunigt in nur vier Sekunden von null auf 50. Mehr Infos unter: awakeboards.com/retailers

Wildhorn Seaview V2

Deutlich günstiger geht es unter Wasser zu: Zwar hilft eine Schnorchelmaske nicht bei der Fortbewegung, sie erhöht aber den Komfort gegenüber der herkömmlichen Taucherbrillen-Schnorchel-Kombination. Neben der besseren Rundumsicht kann der moderne Schnorchler auf Plastik im Mund verzichten, da kein Mundstück mehr nötig ist. Wir empfehlen das mithilfe von Kickstarter finanzierte Modell Seaview V2 von Wildhorn (ca. 80 Euro). Da die Maske in Europa recht schwierig zu bekommen ist, schlagen wir als Alternative die auf Amazon erhältliche Doppelschnorchel-Tauchmaske von HENGBIRD (ca. 57 Euro) vor.

Spyra One

Ebenfalls auf Kickstarter war die Spyra One erfolgreich. Der Münchner Sebastian Walter wollte vor vier Jahren eine gute Spritzpistole kaufen. Als er nur günstige Modelle fand, gebar er die Idee, selbst die "beste Wasserpistole der Welt" zu bauen. Er dürfte erfolgreich gewesen sein, denn die Spyra One füllt sich vollautomatisch und setzt das Wasser ohne händisches Pumpen unter Druck. Der Nutzer muss nur noch den Abzug betätigen. Dank Display sieht man auch jederzeit, wie viel Wasser noch vorhanden ist. Die Spyra kann auf spyraone.com/shop für 119 Euro vorbestellt werden. Leider ist die Produktion erst im Gang, Käufer müssen sich also bis zum Ende des Sommers gedulden.

Spyra One: Spritzpistole für das 21. Jahrhundert Bild: Spyra

Anker Powerport Solar

Wer viele Geräte zum Strand mitnimmt, braucht auch eine Möglichkeit, diese wieder aufzuladen. Für gut 56 Euro wandelt der Anker Powerport Solar Sonnenlicht in Strom um – perfekt für die heiße Jahreszeit.

Hydro Flask Growler

Herkömmliche Thermoskannen sind ihnen zu klein? Dann brauchen Sie die Growler von Hydro Flask (ab etwa 47 Euro). Die kleinere Version fasst 0,95 Liter, die große gar 1,9 Liter. Die Growler wurde speziell für kohlensäurehaltige Getränke gebaut, eignet sich daher perfekt für kaltes Bier ohne Kühlbox.

Hydro Flask: kaltes Bier ganz ohne Kühlbox Bild: Hydro Flask

Tile-Schlüsselfinder

Mit dem Schlüsselfinder von Tile (ab 27 Euro) verlegen Sie nie wieder ihre Schlüssel oder andere Wertsachen. Mittels Handyortung können Sie eingrenzen, wo sich ihre Wertsachen befinden. Der wasserdichte Tile lässt ich auch umgekehrt dazu benutzen, Ihr Handy zu finden, falls Sie es verlegt haben. Wenn Sie zweimal auf den Tile tippen, beginnt es zu läuten.

GlocalMe G3

In der EU ist die Roamingsituation deutlich besser als noch vor wenigen Jahren. Wer aber weiter weg fährt oder mehrere Länder besucht, muss sich nach wie vor mit Roamingtarifen und Angeboten örtlicher Anbieter auseinandersetzen. Dieses Problem versucht GlocalMe mit dem G3 (ca. 160 Euro) zu lösen. Der mobile Hotspot hat eine internationale SIM-Karte verbaut, die mit gut einem Gigabyte Daten voraufgeladen ist. Auf Wunsch kann der Nutzer weitere SIM-Karten lokaler Netzbetreiber einsetzen, über das integrierte Display das Datenvolumen abfragen und zwischen den verschiedenen SIMs wechseln.

Bose Alto

Die "Sonnenbrille mit Soundtrack" – so verkauft Bose die neue Alto (ca. 229 Euro). Das trifft es auch ganz gut, in den Bügeln sind nämlich kleine Bluetooth-Lautsprecher eingebaut, die als Kopfhörer fungieren, ohne Außengeräusche abzuschirmen. Der Träger kann sich also weiterhin unterhalten und mit der Außenwelt interagieren, ohne dabei auf seine Lieblings-Playlists verzichten zu müssen. Wie störend die akustische Berieselung für die Umwelt ist, muss jeder für sich selbst erfahren. Zumindest bleiben Siri und der Google Assistant als integrierte Gesprächspartner, falls die Mitmenschen die Flucht ergreifen.

Bose Alto: schlaue Sonnenbrille Bild: Bose

UE Megaboom 3

Sollen andere Strandbesucher so richtig an Ihrer Musik teilhaben können, muss ein Bluetooth-Lautsprecher her. Die Megaboom 3 von Ultimate Ears (ab 141 Euro) ist der perfekte Kandidat für diese Aufgabe, schließlich ist sie wasserdicht, robust gebaut und laut genug für kleinere Partys.

UE Megaboom 3: viel Klang zum Mitnehmen – auch ins Wasser Bild: UE

Artikel von Leander Bruckbög Redakteur Technik l.bruckboeg@nachrichten.at