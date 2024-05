Neues Pixel 8a von Google in Österreich erhältlich

Das Google Pixel 8a in der Farbe „Bay“

Erst gegen Ende des letzten Jahres hat Google mit dem Pixel 8 und dem Pixel 8 Pro zum ersten Mal seine Smartphones auf den österreichischen Markt gebracht. Nun folgt mit dem Pixel 8a das neueste Gerät aus Googles Gerätefamilie. Es handelt sich um eine abgespeckte und günstigere Version der Top-Geräte.

Das Smartphone ist ab Dienstag in vier verschiedenen Farben im österreichischen Handel erhältlich. Mit einem Preis von 549 Euro für die 128-GB-Version ist es um 250 Euro billiger als das Pixel 8 und um 550 Euro günstiger als das Pixel 8 Pro. Mit 256 GB Speicher kostet das Pixel 8a 609 Euro.

Als Chip kommt der Tensor G3 zum Einsatz – jener Prozessor, der auch in den beiden anderen Pixel-8-Smartphones steckt. Auch KI-Features wie „Circle to Search“ oder Funktionen zur Fotobearbeitung, die man von den teureren Geräten kennt, sind mit an Bord. Auch bei der Update-Versorgung wählt Google die bewährte Strategie: sieben Jahre lang gibt es Aktualisierungen für das Betriebssystem und Sicherheitsupdates.

Die Langlebigkeit betont Google auch beim Material: Rahmen und Rückseite des Geräts sind aus Aluminium, das 6,1 Zoll große Display wird durch robustes Gorilla-Glas geschützt. Gegen Wasser und Staub ist das Smartphone mit einer IP67-Zertifizierung resistent. Der Akku ist mit einer Kapazität von knapp 4500 mAh ausgestattet.

Autor Thomas Nigl Online- und Technik-Redakteur Thomas Nigl