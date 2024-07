Österreicher mit hoher Skepsis gegenüber KI

Das geht aus der aktuellen Ausgabe des Digital Skills Barometers hervor. Entwickelt wurde das Instrument von der Initiative fit4internet mit Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft. Für die Studie wurden 2000 Österreicher befragt.

Generell werden mehr Risiken als Chancen gesehen, was die Nutzung von KI betrifft. Rund die Hälfte der Befragten gab an, KI nicht zu verwenden. Wenn KI in Österreich verwendet wird, dann beruflich in Form von Textgeneratoren oder Übersetzungstools. Im privaten Bereich würden hier Suchmaschinen und Navigationsprogramme dominieren. 40 Prozent der Befragten waren schlicht verwirrt ob der neuen technologischen Möglichkeiten. Das Wissen zu KI beschränkte sich meist auf Grundlagenwissen: Die Selbsteinschätzung war dabei – bevor die konkreten Wissensfragen gestellt wurden – zum Teil deutlich höher.

Die Initiatoren des Digital-Barometers sahen in den Ergebnissen ein Alarmsignal, es brauche eine bessere schulische Ausbildung und Anreize für Weiterbildung.

Und wie ist Ihre Meinung dazu?

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper