Thomas Stipsits spricht in Ö3-Interview über Scheidung

Seit einem Jahr sind Kabarettist und Buchautor Thomas Stipsits (39) und Schauspielerin Katharina Straßer (39) geschieden, das wurde in der vergangenen Woche bekannt (die OÖN haben berichtet). "Wir sehen uns oft, sind immer noch Freunde, kümmern uns beide um die Kinder. Uns geht es gut", sagte Straßer zum Aus nach acht Ehejahren. Stipsits sprach am Sonntag auf Ö3 ausführlicher über die Gründe, die zur Scheidung führten.

"Wir hatten schon lange gemerkt, dass es atmosphärisch nicht passt", sagte der 39-Jährige im Gespräch mit Claudia Stöckl. "Diese kleinen Dinge des Alltags, das klassische Auseinanderleben. Das war dann einfach zu viel." Im Frühling des vergangenen Jahres habe es dann ein "großes Gespräch" gegeben, bei dem beide Partner feststellten: "Vielleicht ist es besser, wir gehen auseinander." Das Wort Exfrau komme ihm noch immer sehr schwer über die Lippen, sagte Stipsits. Um den zwei gemeinsamen Kindern (8, 4) die Trennung richtig beizubringen, habe das Paar eine Scheidungsmediation in Anspruch genommen: "Wir haben viel mit ihnen gesprochen und gesagt, dass es nichts mit ihnen zu tun hat", so der gebürtige Steirer.

Das derzeitige Lebensgefühl beschreibt der Bestseller-Autor so: "Da ist einerseits das Gefühl 'Wie schade, dass wir es mit unserer Beziehung nicht geschafft haben‘, aber auch die Neugierde auf alles, was jetzt in mein Leben kommt.“ Für eine neue Frau in seinem Leben sei er aber "noch nicht bereit".

