Sorgen um Gesundheit von Franz Beckenbauer

"Der Franz hat auch immer gesagt, das Wichtigste im Leben ist die Gesundheit. Die hat er zurzeit nicht", so der Weltmeister von 1990 im Interview mit dem TV-Sender RTL/ntv. Über den Gesundheitszustand von Beckenbauer, der am 11. September 78 Jahre alt wird, hatte es in jüngster Vergangenheit immer wieder Spekulationen gegeben.

Der in Salzburg wohnende Weltmeister als Spieler (1974) und Teamchef (1990) hat sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. "Wir wünschen ihm alle Gesundheit, dass er wieder der Alte wird mit seiner Energie", sagte Matthäus. Beckenbauer hatte zuletzt aus gesundheitlichen Gründen am Treffen der WM-Mannschaft 1990 nicht teilgenommen. Auch auf eine Reise nach Brasilien zur Trauerfeier seines Freundes Pelé Anfang dieses Jahres hatte der "Kaiser" bereits verzichtet.

