Macklemore rappt für Palästina

Der 40-jährige Sänger veröffentlichte den Song "Hind’s Hall" über seine Profile in sozialen Medien.

Er rappt in dem Lied unter anderem über die jüngsten Proteste an US-Hochschulen gegen das Vorgehen Israels im Gaza-Krieg und für eine Solidarität mit den Palästinensern. Der Hip-Hop-Musiker, der in dem Song auf einen Waffenstillstand drängt, hatte bereits im November an einer großen propalästinensischen Demonstration in der US-Hauptstadt Washington teilgenommen.

