Sneakers zum Begräbnis? Spott für Emmanuel Macron

In unterschiedlichen Modestilen in Schwarz haben Prinzessin Kate und Herzogin Meghan, die Ehefrauen der Prinzen William und Harry, am Staatsbegräbnis der Queen teilgenommen. Ein paar teure dunkelblaue Sportschuhe an den Füßen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron bei seinem London-Besuch haben am Montag unterdessen spöttische Kommentare in Online-Netzwerken ausgelöst.

Weint Meghan?

Meghan sah auf Fotos besonders gerührt aus, ein Bild zeigte unter dem linken ihrer schwarz geschminkten Augen einen Schimmer, der manche über eine Träne spekulieren ließ.

Kate (40), die jetzt, wie einst Williams Mutter Diana, den Titel Prinzessin von Wales trägt, trug ein langärmeliges Mantelkleid, einen Hut mit Schleier über ihrem Gesicht sowie Perlenohrringe.

Dazu hatte sie eine Perlenhalskette der verstorbenen Königin Elizabeth II. angelegt, die sie nach Angaben der britischen Nachrichtenagentur PA auch schon 2021 zur Beerdigung von deren Mann, Prinz Philip, getragen hatte.

Demnach handelt es sich um ein japanisches Halsband mit vier Perlenreihen und einem geschwungenen Diamantverschluss in der Mitte.

Charlotte mit Hufeisenbrosche

Die Halskette soll von der Queen in Auftrag gegeben worden sein - aus Perlen, die sie nach ihrem ersten Staatsbesuch in Japan 1975 von der dortigen Regierung geschenkt bekam. Die Ohrringe wurden dagegen aus zwei Perlen aus einer Sammlung des Königs von Bahrain hergestellt, die die Queen 1947 als Hochzeitsgeschenk erhielt. Damals trug der bahrainische Monarch noch den Titel eines Hakim.

Herzogin Meghan (41) trug ein Kleid mit Cape, einen ausladenden Hut sowie Perlen- und Diamantohrstecker.

Apropos Schmuck: Königsgemahlin Camilla (75) trug laut PA die Hesse-Diamond-Jubilee-Brosche von Queen Victoria (1819-1901). Es handelt sich um Diamanten in Form eines offenen Herzens, mit zwei Saphiranhängern. In Anspielung auf die lebenslange Liebe der Queen zu Pferden trug die kleine Prinzessin und Queen-Urenkelin Charlotte (7) eine kleine Diamant-Hufeisenbrosche, die ein Geschenk ihrer Urgroßmutter war.

Macron beim Begräbnis in Lederschuhen

Macron hatte sich nach seiner Ankunft am Vorabend der Trauerfeier für Queen Elizabeth mit seiner Frau Brigitte im Partnerlook gezeigt, beide mit dunklen Blazern, Sonnenbrille und Turnschuhen.

Manche britische Medien mokierten sich über den lässigen Stil des französischen Präsidenten. Auf Twitter verbreitete sich die Fehlinformation, Macron habe die Sneaker auch bei der Trauerfeier getragen. Dies war jedoch nicht der Fall. Böse Kommentare gab es zudem, als Medien berichteten, dass es sich um Schuhe der französischen Luxusmarke J.M. Weston im Wert von 570 Euro handle.

Bei der Trauerfeier trug Macron schwarzen Anzug und schwarze Krawatte zu schwarzen Lederschuhen, seine Frau Brigitte einen schwarzen Mantel, einen Pillbox-Hut mit einem kleinen Netzschleier und Stilettos.