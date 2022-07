So weit, so gut, doch das Dumme ist nur, ich hab’ Schwarzeneggers Hirn und vom Einstein die Figur", heißt es im Lied "An der Copacabana", das die Erste Allgemeine Verunsicherung 1987 veröffentlichte – ein Stereotyp, das den am 30. Juli 1947 in Thal bei Graz geborenen Arnold begleitet, seit er mit eiserner Disziplin und unumstößlicher Konsequenz begann, seinen Körper zu formen.