Estée Lauder: "Es gibt keine hässlichen Frauen"

Josephine Esther Mentzer, die ihren Namen später in Estée umwandelte, kam am 1. Juli 1906 in Queens, New York zur Welt. Sie selbst gab stets 1908 als Geburtsjahr an. Die Eltern waren als Immigranten in die USA gekommen, die Mutter war slowakisch-jüdischer Herkunft, der Vater hatte tschechische Wurzeln.