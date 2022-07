Wo die "Steirische Eiche" wurzelte

Es ist kindisch, und etwas lächerlich sieht es auch aus. Aber es ist zu verlockend. Den linken Fuß leicht nach vorne setzen, ein wenig in die Knie gehen, den Oberkörper mit gesenktem Haupt verbiegen, den linken Arm wie ein C über den Kopf halten, den rechten Arm detto unterhalb – und alle Muskeln fest anspannen. Fertig ist die Karikatur jener Bronzestatue, die vor der Adresse Linakstraße 9 in Thal zum Posieren verführt. Seit der Eröffnung des Schwarzenegger-Museums im Jahr 2011 steht der gegossene Arnold vor dem Haus, in dem am 30. Juli 1947 der heute berühmteste Sohn der Gemeinde zur Welt kam. In dem ehemaligen Forsthaus der Grafen Herberstein war die Dienstwohnung untergebracht, die Postenkommandant Gustav Schwarzenegger mit seiner Frau Aurelia und den Buben Meinhard und Arnold bewohnte. Letztere, so heißt es auf einer Texttafel, "genossen eine streng autoritäre Erziehung durch den Vater". Genossen?

Auf zwei Etagen taucht der Besucher in die Welt eines Menschen ein, der als Jugendlicher wie besessen seinen Körper modellierte, bis sein Oberarm im Umfang 55,88 Zentimeter maß. So viel wie der Oberschenkel des Autors dieser Zeilen. Selbst gebastelte Kurz- und Langhanteln zieren ebenso die Schau wie ein im Türrahmen montiertes Trainingsgerät. Im Militärspind zeigt sich auf Fotos neben Pin-ups auch der brave Soldat Arnold mit bloßer Brust. In einer Ecke steht das Stahlrohrbett, in dem der Präsentierte ruhte, ehe er Titel wie Mister Universum, Mister Olympia, Bachelor of Arts in Betriebswirtschaft, Steirische Eiche, Terminator und Gouverneur auf seinem Lebensweg sammelte.

Neben zahlreichen Filmplakaten seiner Hollywood-Blockbuster füllen Fotos der Bodybuilding-Karriere und von Promi-Aufläufen die Wände. Eine lebensgroße Terminator-Figur und die Harley-Davidson, auf der Schwarzenegger im zweiten Teil einen wilden Ritt vollführte, beglücken vor allem Fans der erfolgreichen "I’ll be back"- und "Hasta la vista, baby"-Saga. Ein Zimmer ist der Zeit gewidmet, in der der Steirerbua Kalifornien als Gouverneur regierte.

Der intimste Einblick? Schauen Sie sich das Plumpsklo an.