Klimaaktivisten im Visier des Staatsschutzes

"Selbstverständlich stehen auch radikale Klimaaktivisten unter Beobachtung des Staatsschutzes", sagte Innenminister Gerhard Karner bei der Präsentation des aktuellen Verfassungsschutzberichtes, der zum ersten Mal von der neuen Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) erstellt wurde. Menschen, die sich für den Umweltschutz einsetzen, seien aber "natürlich nicht per se als verfassungsfeindlich einzustufen", sagte Karner. Dort wo eine Gefährdung bestehe, greife man ein. Andernfalls gelte: "kleben und kleben lassen".

Drei gefährliche Strömungen

Denn die deutlich größere Gefahr geht von drei anderen Strömungen aus: vom Rechtsextremismus, von staatsfeindlichen Verbindungen und vom islamistischen Extremismus.

Vor allem die Neonazi-Szene und die sogenannte "Neue Rechte", wie etwa die Identitären, die mittlerweile in "Die Österreicher" umgetauft wurden, nutzten im vergangenen Jahr Corona-Demonstrationen für ihre eigenen Belange.

Ziel sei es, Akzeptanz weit über das übliche Publikum hinaus zu generieren, heißt es im Bericht. Gezeigt habe sich auch, mit welcher möglichen Gewaltbereitschaft zu rechnen ist. Karner verwies auf mehrere Waffenfunde in der rechten Szene. 2022 seien mehr als 660 Personen in diesem Bereich angezeigt worden, mehr als 100 Hausdurchsuchungen wurden durchgeführt, es gab 37 Festnahmen. Auch ein massiver Anstieg an Drohschreiben an Behörden wurde registriert.

Eine aktuell weiter akute Bedrohungslage gebe es auch durch islamistische Extremisten, wurde hervorgehoben. Rückkehrer aus dem Bürgerkriegsgebiet Syrien spielen hier weiter eine Rolle – genauso wie Personen, die demnächst aus der Haft entlassen würden. Die Szene sei derzeit weniger sichtbar, "aber deswegen nicht weniger gefährlich". Sie sei von Einzelpersonen oder kleineren Gruppen geprägt, die Radikalisierung erfolge oft online. In Sachen Spionage würden weitere Aktivitäten von Ländern wie Russland, der Türkei oder China registriert. Der Ukrainekrieg führe zu zusätzlichen Herausforderungen. Bei den chinesischen Aktivitäten stünden hingegen die Bereiche Wirtschaft und Wissenschaft im Vordergrund.

Die politischen Reaktionen auf den Bericht fielen unterschiedlich aus: Sabine Schatz, SPÖ-Sprecherin für Erinnerungskultur, zeigte sich enttäuscht. Der Bericht liefere überhaupt kein Zahlenmaterial. Die Wiener Gemeinderätin Viktoria Spielmann (Grüne) forderte mehr Engagement im Bereich Rechtsextremismus, offenbar beschäftige man sich lieber mit Klimaschutz-Aktivisten. Die FPÖ wiederum befand, es sei "absolut richtig" gewesen, die "Klimaterroristen" in den Bericht aufzunehmen. Nötig sei nun eine tiefergehende Analyse. Die Neos forderten, "im Spionagebereich endlich Meter zu machen".

