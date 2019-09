Jugendliche Diebe setzten in Salzburg Schule unter Wasser

Bevor sich die beiden Salzburger davonmachten, verstopften sie in einem Nebengebäude noch die Abflüsse und drehten einige Wasserhähne auf.

Das Wasser stand in einem Raum schließlich zentimeterhoch und tropfte durch die Decke in zwei darunter liegende Seminarräume. Aufgefallen ist der Vandalenakt nur deshalb frühzeitig, weil die beiden Täter am Nachhauseweg von der Polizei kontrolliert wurden. Die Beamten waren stutzig geworden, weil das Duo die Verstärkerboxen mit Rollen an der Unterseite hinter ihren Fahrrädern herzogen. Einer der Burschen trug zudem einen Laptop unter dem Arm, welcher mittels eines Aufklebers als Eigentum der PH Salzburg gekennzeichnet war.

Die Aussage der Jugendlichen, die Ausrüstung sei ihnen für ihre Ausbildung bei den "Universal Studios" überlassen worden, hielten die Beamten für nicht recht glaubhaft. Sie warfen einen Blick in den Rucksack eines der Burschen, dort fanden sie die restlichen Laptops. Das Duo gestand schließlich, durch eine unversperrte Türe in die PH eingedrungen zu sein und dort die Gegenstände gestohlen zu haben. Zudem berichtete der 17-Jährige vom Vandalenakt.

Seminarräume bis zum Studienbeginn wieder nutzbar

"Insgesamt sind wir relativ glimpflich davongekommen, weil die Polizei schnell reagiert hat und sofort die Feuerwehr alarmierte", sagte die Rektorin der PH Salzburg, Elfriede Windischbauer, im APA-Gespräch. "Das Wasser wurde dann sofort abgepumpt." Ein Raum der im Gebäude untergebrachten Volksschule konnte vor dem Schulbeginn am kommenden Montag bereits wieder hergerichtet werden. Bei den beiden Seminarräumen dürften umfangreichere Sanierungsarbeiten anstehen, sie sollten aber spätestens mit Studienbeginn am 1. Oktober wieder nutzbar sein. Wie hoch der Schaden insgesamt ist, konnte Windischbauer am Mittwoch noch nicht beziffern. Die beiden Jugendlichen werden angezeigt.

