77-jähriger Urlauber im Tiroler Stubaital vermisst

Der Österreicher war mittags zu einer Wanderung aufgebrochen und von dieser nicht in die Unterkunft zurückgekehrt, bestätigte die Polizei am Donnerstag. Angehörige meldeten den Mann als vermisst. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften suchte daraufhin vergeblich nach dem Abgängigen.

Die Suche wurde laut einer Mitteilung der Polizei am Donnerstag fortgesetzt, insgesamt 35 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Bergrettung und Wasserrettung waren im Einsatz. Zusätzlich zwei Drohnen der Berufsfeuerwehr, ein Polizeihubschrauber, Polizeidiensthunde und zwei Polizeistreifen. Abgesucht wurde Gelände wie Wege und Steige, Flussufer sowie Ortsgebiete und Brückenbereiche. Gefunden wurde der Mann vorerst nicht. Die Suche soll jedoch am Freitag fortgesetzt werden.

Indes hoffte die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung und veröffentlichte ein Lichtbild des Vermissten. Der 77-Jährige war zu Fuß unterwegs, könnte sich aber auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortbewegen, hieß es.

