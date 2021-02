OÖN-Kulinarik-Service "Wirtshaus to go" bringt weiterhin Wirte und Hungrige zusammen

Ab 8. Februar öffnen die Schulen vorsichtig ihre Pforten, der Handel kehrt langsam zur Normalität zurück und auch die körpernahen Dienstleister dürfen wieder arbeiten - wenn auch unter strengen Sicherheits- und Hygienevorkehrungen.

Gastronomen müssen sich aber erneut gedulden. Ihnen stehen noch Einschränkung bis mindestens März bevor. Erst in zwei Wochen soll darüber entschieden werden, ob eine Öffnung nach dem Februar möglich sein wird.

Die oberösterreichischen Wirte dürfen zwar ihre Wirtsstuben nicht für ihre Gäste öffnen, ihre Küchen bleiben aber dennoch nicht kalt. Wer seinen Gusto auf Köstlichkeiten der regionalen Wirten stillen will, kann auf deren umfangreiche Abhol- oder sogar Lieferservices zurückgreifen.

Die OÖNachrichten unterstützen die Gastronomen im Land seit November mit dem Kulinarik-Service "Wirtshaus to go". Dort treffen Wirt'n und Hungrige aufeinander. Das Angebot wird rege in Anspruch genommen: Den kostenlosen Service nutzen bereits hunderte Wirte und deren Gäste. Sortiert nach Region, kulinarischer Ausrichtung und Vertriebsart lässt sich rasch das richtige für jeden Gusto finden.

Gastronomen, die sich gerne kostenlos registrieren und ihre Angebote hochladen möchten, können dies nach wie vor auf www.nachrichten.at/gastro unkompliziert tun. Dort werden auch ihre hungrigen Gäste fündig.

