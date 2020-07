Wetterwarnung: Gewitter beenden Hitzetag

Blauer Himmel, ungetrübter Sonnenschein und Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke: Am Freitag zeigte der bisher eher durchwachsene Sommer in Oberösterreich seine ganze Kraft. Mit 33,4 Grad war Vöcklabruck am Freitagnachmittag (Stand: 16 Uhr) der Hitzepol des Landes. Die Linzer schwitzten bei 33,1 Grad, die Goiserer 32,6 Grad. Am "kühlsten" war es in Kollerschlag im Mühlviertel mit 28,7 Grad.

Die Top-Werte in ganz Österreich:

Langenlois: 35,4 Grad

35,4 Grad Gars am Kamp: 35,3 Grad

35,3 Grad Tullnerfeld: 35,3 Grad

35,3 Grad Wien-Innere Stadt: 35 Grad

35 Grad Krems: 35 Grad

Heftige Gewitter dürften dem heißesten Tag des noch jungen Sommers am Abend ein jähes Ende setzen. Für ganz Oberösterreich hat die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) eine Gewitterwarnung herausgegeben. Von Bayern her nähert sich eine Kaltfront mit kräftigen Gewittern, die durchaus Unwetterpotential haben können.

Sturmböen, Starkregen, Hagel

Schon am Nachmittag bildeten sich über den Bergen große Quellwolken, ab dem späteren Nachmittag wurden vom Salzkammergut bis zum Ennstal erste Gewitter erwartet. Die ZAMG-Wetterwarnung gilt ab 18 Uhr. Im Zentralraum könne man ab etwa 19:30 Uhr mit Gewittern rechnen. Starkregen sei laut derzeitiger Prognose vor allem in den Bezirken Braunau, Ried, Gmunden, Kirchdorf an der Krems und im Raum Steyr zu erwarten.

Am Abend und in der Nacht breiten sich Gewitter auf viele Landesteile aus, möglich sind sie überall. Die Gewitter können kräftig mit Sturmböen und starkem Regen ausfallen. Lokal ist auch Hagel möglich, heißt es von der ZAMG.

Mit dem Durchzug der Kaltfront kühlt es merklich ab. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 17 bis 13 Grad. Im Laufe des Samstags, der großteils grau und nass ausfällt, steigen sie auf maximal 18 bis 21 Grad. Der Nord- bis Nordwestwind kann am Vormittag vorübergehend Spitzen bis 40 km/h erreichen. Erst am Abend lockern die Wolken von Westen her auf und die Regenschauer klingen weitgehend ab.

Besserung am Sonntag

Wetterbesserung ist am Sonntag in Sicht. Es kündigen sich Sonnenschein und Quellwolken an. Bis in die Mittagsstunden sind vereinzelte Regenschauer möglich. Am Abend lösen sich die Wolken weitgehend auf. Die Temperaturen bleiben gedämpft, am Morgen betragen sie 7 bis 11 Grad, am Nachmittag erreichen sie 18 bis 23 Grad. Wer in die Berge will, muss mit lebhaftem und kaltem Nordwind rechnen und sollte sich darauf einstellen, dass die hohen Gipfel zum Teil in Wolken stecken.

