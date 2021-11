Lichterglanz am Grieskirchner Rathaus

Die lieb gewordene Tradition, bei der vom 1. bis zum 24. Dezember die Fenster am Rathausadventkalender geöffnet werden und dazu täglich ein Programm stattfindet, besteht bereits seit 25 Jahren. Im Vorjahr fanden die Fensteröffnungen virtuell statt. Ob und in welcher Form das Weihnachtsdorf am Kirchenplatz über die Bühne gehen kann, ist noch offen und hängt von der weiteren Corona-Entwicklung ab. "Wir hoffen, dass es in einer kleineren Variante geht", sagt Brauneis. Auf jeden Fall wieder stattfinden wird das Weihnachtsgewinnspiel des Stadtmarketings und der Kaufleute, bei dem attraktive Preise zu gewinnen sind.