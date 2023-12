Großeinsatz: Stadelbrand neben Firma in Scharten fordert 10 Feuerwehren

Um 16.13 Uhr wurden am Donnerstag die Feuerwehren Scharten und Finklham alarmiert: Stadelbrand in Scharten, Bezirk Eferding. Schnell war klar: Da würden die Feuerwehrleute massiv Unterstützung brauchen. Die Rauchsäule war schon von Weitem zu sehen - und der Stadel liegt neben einem Firmengebäude. Schon um 16.21 Uhr wurde Alarmstufe 2 ausgelöst und damit wurden 8 weitere Feuerwehren hinzugezogen.

Es war nicht der einzige Feuerwehrgroßeinsatz am Mittwoch in Oberösterreich: Auch in Hörsching (Bezirk Linz-Land) rückten elf Feuerwehren aus, nachdem in der Lagerhalle eines Gewerbebetriebs ein Brand ausgebrochen war.

Der Einsatz ist aktuell im Laufen, der Artikel wird aktualisiert, wenn weitere Infos vorliegen.

Schon von Weitem war die Rauchsäule zu sehen. Bild: Privat

