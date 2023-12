Großeinsatz in Hörsching: 11 Feuerwehren bei Brand in Gewerbebetrieb

Die Alarmierung ging um 14:10 Uhr beim Landesfeuerwehrkommando ein: In einem Firmengebäude in Hörsching (Bezirk Linz-Land) war aus noch ungeklärter Ursache Feuer ausgebrochen. Es kam zu einer massiven Rauchentwicklung, die schwarze Rauchsäule nahe des Linzer Flughafens war weithin zu sehen.

Alarmstufe Zwei wurde ausgerufen, elf Feuerwehren aus der Umgebung, Rettung und Feuerwehr rückten an. Ersten Informationen zufolge brach der Brand in der Lagerhalle aus. Vermutlich dürfte Betriebsalkohol in Brand geraten sein, so die ersten Informationen der Polizei. Das Rote Kreuz, das mit drei Rettungsautos zum Einsatzort gefahren war, versorgte eine leichtverletzte Person.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war vor Ort. Bild: www.fotokerschi.at | Kerschbaummayr

Bei der betroffenen Firma handelt es sich um ein auf den Digitaldruckbereich für industrielle Anwendungen spezialisiertes Unternehmen. Nähere Details waren vorerst nicht bekannt, der Großeinsatz ist derzeit in vollem Gange. Der Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

Erste Fotos vom Einsatz:

Bildergalerie: Großbrand bei Firma in Hörsching Großbrand bei Firma in Hörsching (Foto: www.fotokerschi.at | Kerschbaummayr) Bild 1/9 Galerie ansehen

Lokalisierung: Die betroffene Firma befindet sich nahe des Linzer Flughafens

Autorin Judith Pointner Redakteurin Online Judith Pointner