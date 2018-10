ÖSV-Adler und Kombinierer messen sich in Hinzenbach

HINZENBACH. Staatsmeisterschaften der Damen und Herren am 14. Oktober.

Lokalmatador Markus Schiffner beim Sommer-Grand-Prix vor zwei Wochen. Bild: UVB Hinzenbach/Dietachmaier

Die Skisprung-Arena in Hinzenbach ist am Sonntag Austragungsort der Österreichischen Staatsmeisterschaften im Skispringen und der Nordischen Kombination auf der Normalschanze. Die gesamte österreichische Skisprung-Elite ist am Start, allen voran der amtierende Doppelstaatsmeister und Lokalmatador Michael Hayöck (UVB Hinzenbach). Für die ÖSV-Athletinnen und Athleten ist die österreichische Meisterschaft vier Monate vor der Nordischen WM in Seefeld eine wichtige Standortbestimmung. Daniel Huber, der sich hier vor knapp zwei Wochen den Sieg im FIS-Sommer-Grand-Prix holte, wird ebenso in die Spur gehen wie Stefan Kraft, Gregor Schlierenzauer und Andreas Kofler sowie der zweite Lokalmatador Markus Schiffner.

Bei den Damen kennt die Oberösterreicherin Jacqueline Seifriedsberger die Schanze in Hinzenbach am besten, aber auch Daniela Iraschko-Stolz, Chiara Hölzl oder Elisabeth Raudaschl haben hier bereits trainiert.

Gleiches gilt auch für die Nordischen Kombinierer Mario Seidl, Wilhelm Denifl, Bernhard Gruber oder Lukas Klapfer, die immer wieder zu Trainingseinheiten ins Eferdinger Becken kommen und hier ebenfalls um den Staatsmeistertitel auf der Mattenschanze kämpfen werden.

Der UVB Hinzenbach wird für den reibungslosen Ablauf garantieren. "Wir werden versuchen, eine möglichst familiäre Atmosphäre zu schaffen, sodass unser Nachwuchs und alle Zuschauer die österreichische Elite hautnah erleben können", sagt UVB-Präsident Bernhard Zauner.

Bereits am Samstag werden die Athleten in Hinzenbach trainieren. Am Sonntag beginnt der erste Durchgang um 11 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema