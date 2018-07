Gastronom aus dem Salzkammergut rührt ab Oktober im Welser Fortino um

Viel Erfolg! Allerdings werde ich die Klosterstube in Traunkirchen vermissen. Ist ein tolles Restaurant mit hoher Qualität (Dry-aged Steaks sind ein Genuß) und schönem Ambiente im Innenhof. Und sogar familienfreundlich, da die kleinen im Sommer am See spielen können während die Eltern noch ein Glas Wein genießen.