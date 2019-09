Wandern durchs Apfelland

Der Naturpark Obst-Hügel-Land zeigt sich im Herbst von seiner schönsten Seite. Die Laubverfärbung hat bereits eingesetzt, und auf den Bäumen der Streuobstwiesen leuchten die Mostäpfel und -birnen in Rot und Sonnengelb. Genießen können Wanderer diese besondere Kulturlandschaft bei der von den OÖN präsentierten Weberbartl-Apfel-Wanderung am Sonntag, 29. September, in St. Marienkirchen. Benannt ist diese nach einer alten Mostapfelsorte.

Entlang eines neun Kilometer langen Rundweges geht es vorbei an Mostschänken, dem Mostmuseum, dem Obstlehrgarten und Naturerlebnisstationen. "Die Wegführung ist heuer besonders schön und fast durchwegs abseits der Straßen", betont Naturpark-Geschäftsführer Rainer Silber. Beginn ist ab 10 Uhr, es bleibt also genug Zeit, vorher noch seine Stimme bei der Nationalratswahl abzugeben. "Es ist eine gemütliche Halbtageswanderung, zur ersten Hochrechnung sind die meisten bereits wieder daheim", so Silber.

Bei den Stationen bekommen die Wanderer Einblick in die Mostproduktion und können selbst Apfelsaft pressen. Sie erfahren mehr über alte Obstsorten, das Projekt "Naturkalender" und über die Tier- und Pflanzenwelt im Naturpark.

Rätselspaß und Preise

Kulinarisch dreht sich alles um Most, Säfte und süße Spezialitäten rund um den Apfel. Beim Rätselspaß mit dem Mostdipf gibt es Geschenkkörbe zu gewinnen.