Vom Modeljob zur Kinderbetreuung in Südafrika

Sie nahm einst an der Puls4-Show "Austria’s Next Topmodel" teil und arbeitete in den folgenden Jahren als Model. Seit einem Monat engagiert sich die Freistädterin Sonja Plöchl (24) freiwillig für ein Hilfsprojekt in Südafrika. Bis Anfang März betreut sie jeden Nachmittag mit ihrem Freund Henry Overkämping Kinder aus dem Dorf Isithumba in der Nähe von Durban und überlegt sich ein Programm für sie.

Bei ihrer Arbeit lernte sie die Kindergärtnerin des Ortes kennen. Diese erzählte Plöchl bei einem Mittagessen, dass es in Isithumba eigentlich jeden Tag Betreuungsbedarf für ungefähr 60 Kinder gebe. Dafür reiche aber der Platz in dem wenige Quadratmeter großen Haus, in dem die Einrichtung jetzt untergebracht ist, bei weitem nicht. Mit dem Bau eines neuen Gebäudes sei schon begonnen worden, zum Weitermachen fehle aber das Geld. "Da hatte ich das Bedürfnis, zu helfen", sagt die 24-Jährige. Um den Bau des neuen Gebäudes zu ermöglichen, startete sie eine Spendenaktion auf einer Crowdfunding-Webseite. "Der Kindergarten ist sowohl für die Eltern als auch für die Kinder wichtig", sagt sie.

Schulabschluss für Mütter

Schwangerschaften bei Jugendlichen sind in Südafrika weit verbreitet. Weil viele Einrichtungen, die die Jugendlichen aufklären und Verhütungsmittel verteilen, schließen mussten, nahm die Zahl schwangerer Teenager in der Pandemie noch einmal zu. Zwei Drittel der Jugendlichen kehren nach der Geburt ihrer Kinder nicht in die Schule zurück. "Für die jungen Mütter sind Betreuungseinrichtungen wie der Kindergarten oft die einzige Möglichkeit, ihre Ausbildung abzuschließen", sagt Plöchl.

Auch für die Kinder soll das neue Gebäude bessere Bedingungen bieten. "Der Kindergarten soll eine sichere Umgebung sein, in der die Kinder schöne Erfahrungen machen können. Außerdem fängt die Bildung schon im Kindergarten an", sagt die 24-Jährige.

Sie hat schon in der Vergangenheit zahlreiche Hilfsprojekte auf der ganzen Welt unterstützt. Modeln sei zwar ihr großer Traum gewesen. "Ich habe dann aber gemerkt, dass mich das nicht erfüllt. So bin ich aufs Reisen gekommen", erzählt die Schwester des Song-Contest-Kandidaten Lukas Plöchl. Sie unterstützte in den vergangenen Jahren Hilfsprojekte auf der ganzen Welt, zum Beispiel in Indien und Bulgarien.

Das Hilfsprojekt in Isithumba ist bereits gut angelaufen: Etwa 3600 Euro sind schon zusammengekommen, um das Dach, die Innenausstattung, die Sanitäranlagen sowie die Arbeit der Bauarbeiter zu finanzieren. Insgesamt werden 6000 Euro gebraucht. "Wir freuen uns über jeden Betrag, mit dem wir den Kindern helfen können", sagt Sonja Plöchl.

Weitere Informationen sowie eine Spendenmöglichkeit finden Sie auf betterplace.me mit dem Suchbegriff "Fertigstellung eines Kindergartens in Südafrika".