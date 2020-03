"Unsere Spitäler stehen vor dem Kollaps"

ISEO/LINZ. 15.000 Menschen sind in Italien mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, mehr als 830 sind daran schon gestorben. Norditalien ist am stärksten betroffen. Hier gelten sämtliche Provinzen per Regierungsdekret als Sperrzonen. Hinein und hinaus darf man nur noch, wenn "unaufschiebbare Arbeitsmotive" vorliegen. Ein Hot Spot der Infektionen ist die Region um Brescia in der Lombardei. Seit 18 Jahren lebt die Linzerin Sonja Hageneder (39) in der 20 Kilometer von Brescia entfernten Kleinstadt Iseo. Für sie, ihren Gatten Matteo und die drei Kinder Maximilian (8), Julian (6) und Magdalena (3) ist seit 22. Februar, als der erste Teil der Lombardei zur Roten Zone erklärt wurde, alles anders geworden.

OÖNachrichten: Wie hat sich das Leben durch das neuartige Coronavirus verändert?

Hageneder: Seit 22. Februar sind wir zu Hause in unserer Wohnung, zum Glück haben wir einen Garten, in dem wir uns viel mit den Kindern aufhalten. Vergangene Woche konnten wir auch noch gemeinsam spazieren gehen, seit diesem Donnerstag nicht mehr. Jetzt gilt in ganz Italien eine Ausgangssperre, Sozialkontakte sind stark eingeschränkt. Man braucht eine autocertificazione, einen Internetausdruck, auf dem man eintragen muss, wohin man gehen will. Supermärkte oder Apotheken darf man aufsuchen. Die Ausreise aus der Lombardei ist verboten. Von der Polizei wird streng kontrolliert, man riskiert bis zu drei Monate Haft.

Haben Sie auch selbst Angst vor einer Ansteckung?

Wir hatten alle einen grippalen Infekt, durften aber nicht in die Arztpraxis, sondern mussten anrufen. Nur der Kinderarzt hat die Kinder untersucht. Mit Medikamenten haben wir uns auskuriert.

Welche Schutzmaßnahme ist am wichtigsten?

Vor allem Abstand halten. Nur dann darf man einen Supermarkt betreten. Die Kassierinnen tragen seit einer Woche Masken, dazu Schutzhandschuhe. Viele Leute verwenden Schutzmasken in Eigeninitiative. Auf der Straße muss man mindestens einen Meter Abstand halten. Wir haben gleich am 22. Februar online zehn Masken bestellt, auch für die Schwiegereltern.

Wie ist die Situation in den Schulen?

Seit 22. Februar sind Schulen und Kindergärten geschlossen. Maximilian erledigt die Hausübungen jetzt per Online-Plattform. Die Lektionen werden ihm online zur Verfügung gestellt. Auch mein Mann und ich sind unmittelbar betroffen, wir sind beide Lehrer. Ich unterrichte an einer Oberstufe in Iseo, Matteo an einer landwirtschaftlichen Fachhochschule in Brescia. Unterrichtet wird nur noch online von zu Hause aus. Wir Lehrer besprechen uns mit Hilfe von Video-Konferenzen. Hausübungen schicken wir ebenfalls online an die Schüler und korrigieren sie daheim auf dem Computer. Ich organisiere auch Events für eine österreichische Firma, diese Veranstaltungen wurden wie alle anderen abgesagt oder die Termine vorerst auf Ende April verschoben.

Wurde die Gefahr anfangs unterschätzt?

Offensichtlich! Noch am Freitag letzter Woche sind die Leute in Iseo und Brescia gemütlich beim Aperitif vor den Bars gesessen, als ob nichts wäre. Dabei waren die Spitäler schon total überfüllt. Wobei ich betonen möchte, dass die medizinische Versorgung bei uns auf gleichem Stand ist wie in Österreich.

Können die Patienten in den Spitälern der Region noch versorgt werden?

Die Situation wird immer bedrohlicher. Allein am Mittwoch sind 200 neue Patienten ins Spital in Brescia eingeliefert worden. Jeder zehnte liegt auf der Intensivstation. Jetzt muss man zu extremen Maßnahmen greifen, weil man die Gefahr zuerst nicht ernst genug genommen hat. In unserer Region sind mittlerweile auch viele jüngere Leute infiziert. Die Spitäler stehen vor dem Kollaps, Operationen sind nicht mehr möglich, weil alle freien Betten für Coronapatienten benötigt werden. Es gibt keine Beatmungsgeräte mehr, die Ärzte müssen entscheiden, wen sie "anhängen". Manche Patienten müssen schon ins Spital nach Bozen oder andere Provinzkrankenhäuser gebracht werden.

Hat die Krise auch etwas Positives?

Wenigstens haben wir jetzt mehr Zeit, das Familienleben zu leben! Aber hinaus können wir nur noch, um Lebensmittel oder Medikamente zu besorgen.

Wie erklären Sie Ihren Kindern die aktuelle Situation?

Ich sage ihnen, dass wir leider nicht hinaus dürfen, weil dieses Virus da ist und uns krank machen könnte. Maximilian hat gestern mit seinem besten Freund telefoniert, das gemeinsame Basketballtraining wurde auch abgesagt. Er hat gesagt: "Das blöde Virus ist schuld, aber wir werden uns bald wiedersehen."

Warum sind die Zahlen der Infizierten in Italien so horrend?

Ich glaube, ein Grund ist, dass eben auch besonders viele Tests durchführt worden sind, mehr als in anderen Ländern. Natürlich kam am Anfang ein gewisser Leichtsinn dazu. Da dachte noch jeder, es sei nur ein grippaler Infekt, man ist shoppen gegangen und hat sich "auswärts" getroffen. Gearbeitet wird seit Donnerstag nur noch in großen Supermärkten, Apotheken, Banken und Versicherungen. Bars, Restaurants und kleine Geschäfte mussten vorerst schließen.

Könnte sich das Virus schon bald auch in Süditalien festsetzen?

Das ist zu befürchten, denn sehr viele Süditaliener arbeiten im Norden, der Großteil von ihnen ist mit den letzten Zügen "geflüchtet". Die Gefahr ist deshalb groß, dass sich die Epidemie im Süden ausbreitet.

Artikel von Alfons Krieglsteiner Redakteur Land und Leute a.krieglsteiner@nachrichten.at