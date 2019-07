Unbekannter stahl Markenkleidung aus Lkw auf A8-Parkplatz

In der Zeit von Donnerstag Nachmittag auf Freitag schlitzte der Unbekannte auf der A8 bei einem Parkplatz in Suben die Plane eines bulgarischen Sattelkraftfahrzeuges auf. Er entfernte gewaltsam die Zollplombe, die an den rückseitig gelegenen Ladungstüren angebracht war und stahl etwa 30 Kartons mit Markenkleidung.

Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro. Der 25-jährige Lkw-Lenker aus Bulgarien gab an, dass er in der Nacht in der Fahrerkabine geschlafen habe und vom Diebstahl nichts bemerkt habe.

