VCA gewann das Keller-Derby 3:0

Noch mehr gefiel ihm aber, dass sein Team vom VCA Amstetten trotzdem in allen drei Durchgängen die Oberhand behielt und das Keller-Derby 3:0 (25:18, 27:25, 25:16) auswärts in Wien gewonnen hat. Die drei Punkte haben den VCA auch in der Tabelle in eine Position gebracht, auf der man in die Geschehnisse in der Liga wieder eingreifen kann. Henschke: "Wir müssen uns noch steigern."

