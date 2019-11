Kirchdorfer Gymnasium öffnet am Freitag seine Tür

Am Freitag, 22. November, öffnet das BRG/BORG Kirchdorf von 14 bis 17 Uhr seine Pforten bei einem "Tag der offenen Tür". Interessierte und Schüler der Volks-, Haupt- und Mittelschulen sowie ihre Eltern können sich ein Bild vom reichhaltigen Bildungsangebot einer der innovativsten und am besten ausgestatteten höheren Schulen Österreichs machen. Mit ihren vielfältigen Sportangeboten – die Schule verfügt über fünf Turnsäle, einen Fußball-, einen Hart- und einen Beachvolleyballplatz sowie eine Kletterwand –, einer großen Schulbibliothek mit mehr als 14.000 Büchern und Medien, einer Tagesbetreuung mit neu eingerichtetem Aufenthaltsraum sowie Topausstattung im Bereich EDV bietet das Kirchdorfer Gymnasium hervorragende Möglichkeiten.

Am Tag der offenen Tür gibt es neben Projektpräsentationen und Vorträgen zum Thema "Übertritt" auch die Möglichkeit, die Schulschwerpunkte in den Bereichen Sport, Naturwissenschaften, Instrumentalmusik, Informatik, Kreatives Schreiben und Sprachen kennenzulernen. Das BRG/BORG Kirchdorf wurde in den vergangenen Jahren mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Österreichischen Schulpreis, der höchsten Auszeichnung der Republik Österreich im Bereich Bildung, sowie mit dem Gütesiegel "Gesunde Schule", dem Schulsport-Gütesiegel in Gold sowie mit dem Meistersinger-Siegel.