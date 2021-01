Keine Bescherung für Stadtmitarbeiter

Zum Ärgernis der unabhängigen Liste "FUFU" legte die Stadt ihren Magistratsbediensteten keine Geschenke auf den Gabentisch. FUFU-Fraktionschef Martin Dowalil ist verärgert darüber, dass die städtischen Mitarbeiter völlig leer ausgegangen seien: "Wegen Corona gab es für die Magistratsbediensteten weder Betriebsausflug noch Weihnachtsfeier."

Die Liste FUFU hatte daher angeregt, dass jeder Magistratsbedienstete als Zeichen der Wertschätzung seiner Arbeit zu Weihnachten Einkaufsgutscheine für den Waidhofner Handel im Wert von 40 Euro geschenkt bekommen solle. "Bei 226 Bediensteten des Magistrates hätte das eine Gesamtsumme von 9040 Euro bedeutet, das wäre in Anbetracht der 35 Millionen Euro an Aufwendungen der Stadt im Jahr 2020 finanzierbar gewesen", sagt Dowalil. Im Vorfeld der Weihnachtsgemeinderatssitzung am 21. Dezember sei sein Vorschlag bereits am Widerstand der VP gescheitert, sagt Dowalil. Schlussendlich sei der von allen anderen Rathausfraktionen unterstützte Gemeinderatsantrag von der VP niedergestimmt worden.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at