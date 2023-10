Junge Sprecherin konnte keinen Torschützen ansagen

Emily Pumsleitner, 17 Jahre jung, sagt jetzt in der Sprecherkabine des SKV an.

Als Stadionsprecher war er die sportliche Fairness in Person, bei den Pressekonferenzen nach den Spielen moderierte er die Fragestellungen an die anwesenden Trainer und Spieler. Jetzt gab Peter Drabek doch recht überraschend das Mikrofon beim SK Vorwärts Steyr aus der Hand. Der Vereinsvorstand musste schnell eine Nachfolgerin finden: Bis zur Winterpause ist nun die 17-jährige Emily Pumsleitner die neue Stimme in der Liwest Arena, ihr Debüt feierte sie bereits am letzten Freitag.

Als sie am vergangenen Freitagabend die Mannschaftsaufstellungen des SK Vorwärts Steyr und des USV St. Anna/Aigen präsentierte, staunten die 830 Zuseher in der Liwest Arena nicht schlecht. Eine fremde Stimme und nicht jene des langjährigen Stadionsprechers schallte aus den Lautsprechern. Zumindest bis zur Winterpause hat Pumsleitner nun das Amt als Sprecherin inne.

Pumsleitner bewarb sich innerhalb weniger Minuten auf die kurzfristig ausgeschriebene Stelle, überzeugte Pressesprecherin Sabrina Waldbauer aber auf Anhieb: "Wir wollten den Mut und das Engagement belohnen und waren von Emily und ihrer Hörprobe schnell angetan. Deswegen erhält sie bei den letzten zwei Heimspielen vor der Winterpause ihre Chance, anschließend sprechen wir weiter. Eine Zusammenarbeit darüber hinaus ist definitiv möglich."

Nervösität verflog bei dem Teenager noch vor Anpfiff der Bewährungsprobe. Die Nerven flatterten nur bei der Hinfahrt zum Stadion. "Danach überwog die Vorfreude auf das Spiel", sagt die 17-jährige Neo-Sprecherin, die trotz ihres jungen Alters schon Erfahrungen im Moderieren sammelte. So hielt sie bereits im Alter von 15 Jahren ein Mikrofon in der Hand und las beim Bundesliga-Heimspiel des SK Rapid Wien gegen den SCR Altach die Mannschaftsaufstellungen vor. Ihre Begeisterung fürs Moderieren entdeckte Pumsleitner schon in der Volksschule, in Zukunft würde sie ihre Leidenschaft gerne zum Beruf machen. Zuvor möchte sie aber auch die Schule nicht vernachlässigen, aktuell besucht die 17-Jährige die dritte Klasse der Handelsschule in Steyr.

Ihre "Torpremiere" musste die junge Stadionsprecherin allerdings auf das nächste Heimspiel vertagen, bei ihrem Sprecherdebüt trennten sich Zweitliga-Absteiger Vorwärts Steyr und der USV St. Anna trotz drückender Überlegenheit der Gastgeber mit einem torlosen Remis. Nur Ech Cheikh hatte eine eigentlich hundertprozentige Torchance, als er in der 58. Minute alleine vor dem Schlussmann von St. Anna, Bilalic, stand und den Sitzer vergab. In der aktuellen Tabelle der Regionalliga Mitte rangiert Steyr nach zwölf absolvierten Spielen auf dem sechsten Tabellenplatz.

