Grillfeier endete mit Festnahme

In Frauenstein unterhalb der Ramsauerbrücke trafen sich am Samstagabend mehrere Personen zu einer Grillfeier. Diese blieb nicht unbemerkt: Mehrere Polizeistreifen trafen ein und beendeten die Feier. "Einige Personen verhielten sich jedoch äußerst aggressiv und uneinsichtig", berichtete die Polizei am Sonntagmorgen. Der Großteil der Anwesenden trat schließlich die Heimreise an. Drei bis vier Personen blieben jedoch, da sie den Ort nicht verlassen wollten, so die Polizei. Ein 56-Jähriger wurde immer aggressiver und ging schließlich auf einen Polizisten los. Er wurde vorläufig festgenommen und wird angezeigt.

