Steyrs älteste Stadtansicht: Eine Reise zur Burg Pernstejn zum Sensationsfund

Der Historiker Zdenêk Vácha machte kürzlich in der tschechischen Burg Pernstejn einen Sensationsfund: Er entdeckte auf einem Gemälde die älteste Stadtansicht von Steyr aus dem Jahr 1548. Im Steyrer Amtsblatt, in den OÖNachrichten sowie im ORF wurde ausführlich darüber berichtet.

Burg Pernstejn in Mähren Bild: www.npu.cz

"Da das Bild eine große historische Bedeutung für Steyr hat, organisiert das Reisebüro Armbrüster auf Wunsch des Stadtarchivs eine zweitägige Reise zur Burg Pernstejn, wo bei einer exklusiven Führung durch die Anlage auch die Steyrer Stadtansicht eingehend vorgestellt wird", sagt Stadtarchivarin Doris Hörmann. Sie hofft auf das Zustandekommen dieses geschichtsträchtigen Ausflugs, der erst ab einer Teilnehmerzahl von vierzig Personen stattfindet. Die Bustour startet am Samstag, 13. Juli, um 7 Uhr beim Amtsgebäude Reithoffer und führt direkt zur Burg in Mähren. Nach dem Mittagessen in der Burgtaverne beginnt die Führung durch die Burganlage inklusive Erläuterungen zur Steyrer Stadtansicht. Danach geht es weiter zur Übernachtung nach Brünn. Am zweiten Reisetag folgt eine Besichtigung der sehenswerten mährischen Hauptstadt.

Die Zweitagestour kostet inklusive Halbpension im Doppelzimmer 218 Euro (Einzel: 258 Euro). Infos und Anmeldung bis 13. Juni unter Tel. 07252/44200 oder per E-Mail an office@armbruester.at.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper