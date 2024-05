Frühlingsfest nach der "Kalten Sophie"

Am 15. Mai, es ist der Bauernfeiertag der "Kalten Sophie" und der letzte der Eisheiligen, sollte es mit der Frühjahrskälte endgültig vorbei sein. Für die Marktfieranten am Resthof in Steyr Grund genug, die warme Jahreszeit mit einem Fest zu begrüßen. An diesem Mittwoch können sich die Besucher auf Einladung der Stadt durch das Angebot von Schmankerln ab Hof durchkosten. Die Palette an bäuerlichen Erzeugnissen reicht von (Schaf-)Milchprodukten über Speck, Brot, Gebäck und Mehlspeisen, Wein, Säfte, Obst, Gemüse und Honig bis zu Teigwaren. Die Besonderheit des Resthofmarktes liegt darin, dass er nachmittags stattfindet (jeweils Mittwoch von 14 bis 17 Uhr). So haben auch Berufstätige die Möglichkeit, frische und regionale Lebensmittel direkt bei den Produzenten einzukaufen.

