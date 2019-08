Flotzinger und Steiner zogen genaue Furchen

In zwei Kategorien "Beetpflüge" und "Drehpflüge" ermittelte die Landjugend der Bezirke Steyr-Land, Kirchdorf und Linz-Land ihre "Furchenkaiser". Veranstaltet wurde der Wettstreit auf dem Acker von der Landjugend Rohr auf den Feldern der Familie Wallner, vulgo Steinmairgut, in Rohr im Kremstal, wo insgesamt 26 Teilnehmer ihre Traktoren starteten.

Die Jury achtete mit strengem Auge auf kerzengerade Furchen und auf die richtige Tiefe und Krümelung der Erde. Bei der Millimeterarbeit mit Traktor und Pflug musste zudem das Zeitlimit eingehalten werden.

In der Beetpflug-Klasse war Pflüger-Routinier Stefan Steiner von der LJ Kremsmünster eine Klasse für sich – er gewann vor zwei Jahren eine Silbermedaille bei der Pflüger-Weltmeisterschaft in Kenia – und hatte mit Sandro Strasser von der LJ Ried/Trkr. nur einen Konkurrenten. Peter Flotzinger von der Landjugend Kremsmünster dominierte wieder die Drehpflug-Klasse im Bezirk Kirchdorf. Der zweite Rang ging an Markus Prühlinger von der Landjugend Nußbach und auf Platz drei landete Stefan Mayr von der Landjugend Wartberg/Krems. Bei den Drehpflügern des Bezirkes Steyr-Land holte sich Josef Gurtner von der Landjugend Pfarrkirchen-Adlwang den Bezirkssieg, gefolgt von Lukas Raindl von der Landjugend Rohr im Kremstal und Maximilian Kraus von der Landjugend Pfarrkirchen-Adlwang. Die Tagesbestleistungen kamen von der Landjugend Kremsmünster, wo die Leistungen von Peter Flotzinger und Stefan Steiner nicht übertroffen wurden.

