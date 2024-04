Elias Hirschl liest im Röda

Für manche ist er zum Lachen komisch, andere wieder sehen in seinen Büchern schräge, beklemmende, traurige und vor allem entlarvende Literatur: Der 1994 in Wien geborene Autor, Musiker und Slam-Poet gastiert am Freitag, 3. Mai, um 19.30 Uhr auf Einladung des Literaturschiffs mit seinem neuen Roman "Content" im Steyrer Kulturhaus Röda. In seinem neuen Werk geht die Welt zwar unter, doch die Erzählerin schreibt bis dahin dennoch sinnbefreite Listen-Artikel, die einfach nur Klicks generieren sollen. Winfried Kronsteiner moderiert im Anschluss das Gespräch mit Hirschl.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper