Nach dem durchaus gelungenen Saisonauftakt beim 2:2 gegen das Zweier-Team von Rapid Wien wartet auf den SK BMD Vorwärts Steyr am Freitag ab 18.10 Uhr bereits die nächste schwere Aufgabe: In Grödig tritt die Elf von Daniel Madlener gegen die Jungbullen aus Liefering an. Neu im Kader der Salzburger Talenteschmiede ist mit dem 17-jährigen U17-Nationalspieler Mario Pejazic auch ein gebürtiger Steyrer. Der Linksverteidiger hatte in der Vorwärts-Jugend mit dem Fußball begonnen und war danach über den LASK und Liefering zur Salzburger Bullen-Akademie gekommen. Beim 2:2 vor einer Woche gegen die Young Violets hatte Pejazic über 90 Minuten sein Zweitliga-Debüt gegeben.

Vorwärts will seinem einstigen Talent dennoch die Heimpremiere verderben: „Wir wollen mit Energie und Feuer auf den Platz gehen und trauen uns viel zu. Es braucht aber eine Topleistung“, sagt Madlener.

Die Rot-Weißen haben keine gute Erinnerung an das jüngste Duell mit Liefering: In der Vorbereitung hatte es gegen die im Schnitt erst 18,1 Jahre alte Truppe ein 0:6 gesetzt. Allerdings zählt auch der Vorwärts-Kader mit 23,1 Jahren zu den jüngsten der Liga. Einzig das mehr als 30-jährige „Senioren“-Trio Alberto Prada (33), Christoph Freitag (32) und Michael Lageder (31) hebt den Schnitt der Steyrer.