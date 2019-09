Amstetten verpasst in Kapfenberg den Befreiungsschlag

„Wir sind heute nicht an unsere Leistungsgrenze gekommen. In manchen Phasen sind wir zu zögerlich aufgetreten und haben deswegen hier nicht gewonnen.“ Dass er mit seiner Mannschaft in der Partie beim Kapfenberger SV restlos zufrieden gewesen sei, kann Amstettens Trainer Jochen Fallmann nicht attestiert werden.

Seine Elf agierte gegen den Tabellenletzten aus der Steiermark zwar über weite Strecken druckvoll, im Abschluss jedoch waren Torjäger David Peham und Kollegen diesmal aber zu zögerlich oder vom Pech verfolgt. Einem Torjubel am nächsten kam Patrick Schagerl in der 20. Minute: Er hämmerte den Ball aus der Distanz aber leider nur an die Querlatte. KSV-Schlussmann Patrick Krenn wäre bei diesem Schuss ohne Chance gewesen.

Doch auch die mit erst einem Zähler am Tabellenende festklebenden Hausherren fanden einige Möglichkeiten vor. Sie scheiterten jedoch meist am jungen Amstettner Torhüter Dennis Verwüster.

Die Treffer fielen dann erst Mitte der zweiten Spielhälfte. Wobei die Gäste aus Amstetten dafür einen Foulelfmeter benötigten: Marco Stark war nach einem Eckball im Strafraum zu Fall gebracht worden, Daniel Maderner verwertete mit einem Schuss ins vom Schützen aus gesehen linke Eck sicher (64.).

Dennoch wurde es nichts mit den erhofften drei Punkten für die Mostviertler: In einem Spiel mit hohem Tempo schloss Ibrahim Bingöl nur sieben Minuten nach dem 0:1 einen flotten Konter mit einem überlegten Schlenzer ins lange Eck zum 1:1 ab (71.). Bei dieser Punkteteilung blieb es dann auch.

Nun folgen für den SKU zwei Nachbarschaftsduelle mit Linzer Clubs: Drei Tage bleiben Trainer Jochen Fallmann Zeit, seine Jungs auf den Cuphit daheim gegen Blau-Weiß Linz vorzubereiten (Dienstag, 19.30 Uhr). Ebenfalls daheim in der Ertl Glas Arena treffen die Mostviertler am Freitag um 19.10 Uhr auf die FC Juniors Oberösterreich. Dabei handelt es sich um den Auftakt zur neunten Runde der 2. Bundesliga.

