Am Samstag fegt Russkaja durch das Kulturzentrum

Wenn „Russkaja“ irgendwo in diesem Land die Bühne betritt, dann darf nicht nur gefeiert werden, sondern dann wird einfach mal drauflos gefeiert. Am kommenden Samstag, 16. November, fegt die aus „Willkommen Österreich“ bekannte Kultband ab 20 Uhr auf ihrer „No One Is Illegal“-Tour durch das Kulturzentrum Kremsmünster.

Mit im Gepäck hat das stimm- und soundgewaltige Ensemble zwölf bläserstarke, rockende und tanzbare Nummern seines neuen, mittlerweile sechsten Albums. Auf diesem reißt die Band nicht nur musikalisch sämtliche Grenzen nieder, sondern mischt sich auch ins „normale“ Leben ein, um zu sagen, was Sache ist. Sprich: miteinander statt gegeneinander. Und Frontmann Georgij Makazaria, ein gebürtiger Russe, macht mit seiner markanten Stimme Lied um Lied Lust auf noch mehr Russkaja.