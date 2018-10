Zwei Verletzte in Ternberger Disco: Polizei ermittelt

Ternberg. Erst vor drei Wochen hatte die Diskothek „Phönix“ in Ternberg neu eröffnet. Nach einer Auseinandersetzung Samstagnacht gegen drei Uhr früh laufen nun Ermittlungen der Polizei.

Nach den Vorfällen in der Discothek ermittelt die Polizei. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Da es in den Vorgängerlokalen häufig zu Schlägereien gekommen war, engagierte der neue Betreiber vorsorglich eine Security-Firma. Doch just mit den Türstehern gab es nun einen Zwischenfall: Zwei Lokalgäste aus Garsten (22, 19) wollten gegen drei Uhr früh einen abgesperrten Bereich betreten, was einer der Securitys verhindern wollte. Laut Polizei dürfte er dabei den 22-jährigen Oliver B. weggestoßen haben. Der laut Auskunft eines Türstehers betrunkene Gast verlor das Gleichgewicht, fiel zu Boden und wurde in Folge bewusstlos. Daraufhin mischte sich ein weiterer 22-jähriger Gast ein. Dieser gab gegenüber der Exekutive an, von einem Türsteher mit den Füßen getreten und im Rückenbereich ebenfalls verletzt worden zu sein. Laut Info der Polizei wurden die beiden 22-Jährigen von einem Notarzt erstversorgt und ins Steyrer Landeskrankenhaus gebracht.

Der Notarzt sei nie da gewesen, entgegnet allerdings Disco-Betreiber Thomas Rohrauer: „Alle meine Türsteher waren im Unterschied zu diesen Gästen zudem nüchtern. Einer von ihnen wurde von hinten angesprungen, dann haben meine Securitys sofort die Rettung verständigt.“

Die betreffende Gruppe von acht bis zehn Gästen sei aber bereits bei der Eröffnung vor drei Wochen auffällig gewesen und aus dem Lokal gewiesen worden. Warum sie nun allerdings wieder ins „Phönix“ eingelassen wurden, konnte Rohrauer auch nicht erklären.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema