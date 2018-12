Bronze für das "Mixed Double" der Steyrer Curler

STEYR. Vor fünf Jahren wurde der Curling Club Steyr gegründet, jetzt holten Viktoria Scheiblehner und Gernot Higatzberger das erste Edelmetall für die Vereinsvitrine:

Bild: Eichinger

Das Duo startete bei den "Mixed Doubles" Staatsmeisterschaften im Curling Bundesleistungszentrum Kitzbühel mit drei Siegen in das Turnier und unterlag in der Vorrunde nur den späteren Staatsmeistern Reichel/Augustin aus Kitzbühel. Im kleinen Finale packten dann die beiden Steyrer Curler ihr ganzes Können aus: In einem hochklassigen Spiel besiegten sie das Gespann Weghuber/Gahleitner vom Danube Curling Club Linz und errangen die Bronzemedaillen. Präsident Dominic Dietl kommt der Erfolg gerade recht: "Wir bemühen uns gerade um die Errichtung eines Curling Bundesleistungszentrum in Steyr."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema