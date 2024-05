"Ugly und cool" – die bemalte Stadt

Seit einigen Wochen prangt auf unserem Wohnhaus in Margareten die einsame Botschaft – "Ugly". Die Frage, was denn so hässlich oder grauslich ist, beschäftigt mich zwar auch. Zumal daneben ein symbolisiertes Herzerl steht. Bis dahin ließ mich aber das Phänomen rätseln, dass wir nun das sechste Jahr in einem Haus mitten im 5. Bezirk wohnen, das gefühlt als einziges weit und breit von einer ansonsten hochaktiven Sprayerszene gemieden wird.